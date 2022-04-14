Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось остановить полностью врага и освободить север Украины. А сегодня, 14 апреля, Генштаб ВСУ рассказал о потерях противника, опубликовав традиционную оперативную информацию.

"Для ведения боевых действий на территории Украины кафиры осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. Для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой осуществляются меры по снятию с длительного хранения на базах и складах.

По имеющейся информации, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведывательной бригаде (Севастополь) потери составляют более 50 процентов личного состава", - сообщили в Генштабе.

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