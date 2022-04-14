Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Пока одни украинцы отдают жизни, чтобы не позволить врагу пройти, отдельные личности предают свою страну и сотрудничают с противников. И сегодня, 14 апреля, Верховная Рада приняла закон, по которому коллаборантов будут наказывать еще сильней, передает "Украинская правда".
"Умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество), вооруженным формированием и/или оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства, за исключением граждан государства-агрессора, с целью нанесения ущерба Украине", - было написано в статье и перечислены действия, за которые последует наказание от 10 до 12 лет.
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