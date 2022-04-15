Международные компании по перевозкам отказываются работать с российскими рынками из-за агрессии рф в Украине.

Крупные международные перевозчики отказываются иметь дело с российскими товарами и поставлять их. Об этом сообщают кремлевские СМИ РИА со ссылкой на комментарий пресс-службы российского Минпромторга.

Там заявили, что сейчас фиксируют "определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества рядом крупных международных перевозчиков". В основном речь идет о странах Евросоюза, ранее запретивших въезд грузовиков с российскими номерами.

Кроме того, европейские страховые компании отказываются покрывать опасности для машин с ЕС на территории России. Ранее в российском ведомстве отмечали, что международные логистические компании отказываются поставлять российские минеральные удобрения.

Напомним, Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающие с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений. Речь также шла о запрете работы российских и белорусских автотранспортных операторов, что заблокирует их грузовые перевозки автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.

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