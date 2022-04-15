80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сдержали многотысячную группировку российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в социальной сети Фейсбук.
Вражеская группировка, которая пыталась через село Мощун прорваться в Киев, была успешно остановлена. Об этом на видео рассказал военнослужащий этого подразделения с позывным «Киев».
Бойцы взорвали мост через реку и не давали оккупантам пройти понтонные мосты, ведя постоянную артиллерийскую дуэль с захватчиками.
"Мир должен знать о зверствах россиян относительно мирного населения и о нашем всенародном сопротивлении оккупантам" - сказано в сообщении.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
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Федералы объясняют свою просьбу инфляцией, а не огромным количеством погибших.
По подсчетам ФСБ, необходимо минимум на 17% увеличить суммы, выделяемые на погребение и памятники для военнослужащих.
В россии размер компенсации зависит от статуса погибшего и места, где его хоронят. Минимальную компенсацию в размере 7 800 рублей федералы просят увеличить до 11 000 рублей, а максимальную 56 400 - до 74 200 рублей.
Напомним, Подоляк потроллил военные планы россии.
Как сообщала Politeka, переговоры Украины и рф, Подоляк сделал важный акцент.
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