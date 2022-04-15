Несмотря на широко разрекламированное «импортозамещение» РФ не может самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия.

РФ останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих. Главное управление разведки МОУ сообщает об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

На российском «Уралвагонзаводе» пытаются преодолеть кризис, возникший вследствие введенных санкций. «Уралвогонзавод» (Нижний Тагил).

«С начала войны в Украине предприятие столкнулось с многочисленными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредиту, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен и материалы и комплектующие (в частности, бронированная сталь) – эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники» сообщают в разведке.

Несмотря на широко разрекламированное «импортозамещение» РФ не может самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продолжения поставок импортных комплектующих.

Мы писали, что крупные международные перевозчики отказываются иметь дело с российскими товарами и поставлять их. Об этом сообщают кремлевские СМИ РИА со ссылкой на комментарий пресс-службы российского Минпромторга.

Там заявили, что сейчас фиксируют "определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества рядом крупных международных перевозчиков". В основном речь идет о странах Евросоюза, ранее запретивших въезд грузовиков с российскими номерами.

Напомним, Враг потерял десятки солдат: оккупанты напали на наблюдательный пункт ВСУ, но получили отпор.

Как сообщала Politeka, Хотели укомплектовать 17 стрелковых полков: мобилизация в ОРДЛО провалилась.

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