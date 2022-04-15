По некоторым данным на борту российского крейсера "Москва" было более полутысячи членов экипажа.

Российским военным не удалось эвакуировать экипаж затонувшего крейсера "Москва". Практически весь экипаж погиб. Об этом рассказала пресс-секретарь морской охраны пограничной службы Украины Наталья Гуменюк.

"Попадание привело к детонации боекомплекта – и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали, как другие корабли пытались помочь, но даже силы природы были на стороне Украины. Потому что шторм не разрешал провести спокойно спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж. Поражение настолько серьезно, что боеспособность корабля потеряна", - сообщила Гуменюк.

Отметим, что ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что на крейсере во время крушения находилось 510 членов экипажа. Вскоре появилась информация о том, что якобы около 50 человек удалось спасти с тонущего крейсера.

Напомним, флагман черноморского флота рф крейсер "Москва" ушел на дно с помощью украинских военных. Корабль подбили ракетами "Нептун" украинского производства, которые в россии ранее называли "ширпотребом".

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