В Укрпочте заявили, что с начала войны возобновили работу уже почти 6 тысяч отделений.

В Укрпочте сообщили, что на 15 апреля работает почти 6000 отделений по всей стране, лидер по количеству открытых отделений – Киевская область (465 отделений). Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Недавно лидером по количеству открытых отделений была Львовская область. А на сегодня — Киевская. 465 отделений готовы принимать ваши посылки, оформлять переводы, принимать оплату за коммуналку и выдавать пенсии. Постепенно возобновляем работу и в других областях. Следовательно, сегодня работает около 6000 отделений по всей стране", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее мы писали, что почты шести стран уже прекратили сообщение с рф и беларусью в поддержку Украины, которая прекратила сотрудничество с ними еще в первые дни войны. Так, почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии в ответ на призывы Укрпочты уже подали соответствующие документы во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в россию и белоруссию.

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