️Эти примеры являются одними из многих случаев сопротивления, которые украинцы героически оказывают каждый день.

Украинцы продолжают поступать против оккупанта на временно оккупированных территориях. Об этом информирует на своей странице в социальной сети Фейсбук Территориальная оборона ВСУ.

Так, сообщается, в Херсоне местные жители массово вывешивают украинскую символику на зданиях города, а в Энергодаре местные учителя отказываются работать на условиях оккупационной администрации и пытаются дистанционно проводить уроки по украинской программе.

В оккупированном Скадовске оккупанты хоть и сменили флаг нашей страны на свой, но работники горсовета отказались выходить на работу и заявили, что сотрудничать с врагом они не собираются.

В Донецкой области учителя не идут на сотрудничество и отказываются вести обучение детей в оккупационном режиме: : «Мы в этом шапито участвовать не будем!».

Мы писали, россия запретила въезд на свою территорию главе британского правительства Борису Джонсону и министрам.

"Разбирай чемоданы, Борис. Ни омских тебе помоек, ни сочинских пляжей, не отапливаться тебе буржуйкой в Чите и не дышать воздухом Красноярска. Ещё и счета в Почта-банке теперь, небось, опечатают", - смеется над решением блогер Сталингулаг.

Напомним, журналисты оценили лук президента Зеленского на встрече с Борисом Джонсоном

А еще Politeka сообщала, что Борис Джонсон встретился с Зеленским в Киеве: первые подробности и фото

Также Politeka писала, что Подоляк рассказал, когда ждать встречи Зеленского с Путиным