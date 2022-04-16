Украинцы продолжают поступать против оккупанта на временно оккупированных территориях. Об этом информирует на своей странице в социальной сети Фейсбук Территориальная оборона ВСУ.
Так, сообщается, в Херсоне местные жители массово вывешивают украинскую символику на зданиях города, а в Энергодаре местные учителя отказываются работать на условиях оккупационной администрации и пытаются дистанционно проводить уроки по украинской программе.
В оккупированном Скадовске оккупанты хоть и сменили флаг нашей страны на свой, но работники горсовета отказались выходить на работу и заявили, что сотрудничать с врагом они не собираются.
В Донецкой области учителя не идут на сотрудничество и отказываются вести обучение детей в оккупационном режиме: : «Мы в этом шапито участвовать не будем!».
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"Разбирай чемоданы, Борис. Ни омских тебе помоек, ни сочинских пляжей, не отапливаться тебе буржуйкой в Чите и не дышать воздухом Красноярска. Ещё и счета в Почта-банке теперь, небось, опечатают", - смеется над решением блогер Сталингулаг.
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