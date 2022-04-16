Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось полностью остановить наступление врага и теперь оккупанты пытаются собрать силы для второго наступления на Донбасс. А сегодня, 16 апреля, стало известно, что ГУР Минобороны Украины добыли списки (ссылка на список) оккупантов, которые занимались военными преступлениями.

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 1237 центра стратегической радиоэлектронной разведки (в/ч 25137) г. Калининград, совершивших военные преступления против народа Украины

Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас придут в суд, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!", - сообщили в разведке.

Напомним, оккупанты ударили по нефтеперерабатывающему заводу на Луганщине

Также Politeka сообщала, что Дуров и другие олигархи потребовали от Форбс не причислять их к российским бизнесменам

А еще Politeka писала, что в Херсоне обнаружили более 800 новых могил: как оккупанты скрывают свои преступления