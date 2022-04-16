Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось полностью остановить врагов и выгнать их из севера Украины. А сегодня, 16 апреля, стало известно, что россияне напали на украинца в Испании,, о чем сообщило "УНИАН".

Случилось событие в баре Алитанке. Несколько россиян в нетрезвом виде зашли в бар перед его закрытием. Бармен из Украины им сообщил, что заведение закрывается, поэтому необходимо покинуть заведение. Когда мужчины услышали акцент, то спросили, откуда бармен роддом.

"Я ответил, что из Украины. И добавил: "Слава Украине", - рассказал мужчина. После этого мужчины напали на украинца и избивали его. Владелец заведения и другие посетили пытались разнять драку, но ничего не получилось.

Напомним, оккупанты собираются полностью закрыть Мариуполь на въезд и выезд: начинают "фильтровать" всех мужчин

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