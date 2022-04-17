В Антонове заявили, что восстановление "Мрії" — сверхважная задача, но по поводу сроков, пока говорить преждевременно. Об этом говорится в соцсетях концерна.
Там заявили, что некоторые основные агрегаты для планера самолета есть в наличии. "Однако новая "Мрія" должна соответствовать современным и перспективным нормам летной пригодности, а также быть оборудована в соответствии с перечнем задач, которые она будет выполнять", - сообщили в Антонов.
По их мнению, это потребует проведения большого объема расчетно-конструкторских работ, избрания и закупки соответствующих комплектующих, проведения программы испытаний и т.д.
Объем финансирования и возможность использования компонентов Ан-225, подвергшихся разрушениям, будет определяться специальной комиссией. Источники финансирования будут также определяться государством. Те средства, которые уже поступили в фонд, будут использованы исключительно для реализации проекта восстановления "Мрії".
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"По срокам говорить о них преждевременно, ведь программа должна быть тщательно проработана", - резюмировали в компании.
Напомним, Государственное предприятие "Антонов" предлагает создать Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрія". Как известно, российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – самолет Ан-225 "Мрія" в первые дни рашисткого наступления в Украину.
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