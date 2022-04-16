Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и выгнать из севера Украины. Армия продолжает эффективно уничтожать врага и сегодня, 16 апреля, ВСУ опубликовало видео, где видна работа морпехов.
"Морские пехотинцы продолжают очищать украинскую землю от оккупанта.
Расчет противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 501-го отдельного батальона морской пехоты отправил вслед за российским кораблем рашистский танк Т-72 вместе с экипажем.
Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - сообщено было на страничке СтратКом ВСУ.
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Украинцы сразу начали комментировать видео:
"Молодцы! на концерт в Кобзона, свободных мест полно!", "Так и действуйте! Вы красавцы!...", "Слава ВСУ".
Напомним, ВСУ освободили населенные пункты на Харьковщине
Также Politeka сообщала, что глава Сумской ОГА рассказал о потерях оккупантов в регионе
А еще Politeka писала, что Подоляк жестко обратился к Европе из-за поставок оружия