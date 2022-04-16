Морские пехотинцы эффектно уничтожили при помощи комплекса "Стугна-П" российских оккупантов в танке.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и выгнать из севера Украины. Армия продолжает эффективно уничтожать врага и сегодня, 16 апреля, ВСУ опубликовало видео, где видна работа морпехов.

"Морские пехотинцы продолжают очищать украинскую землю от оккупанта.

Расчет противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 501-го отдельного батальона морской пехоты отправил вслед за российским кораблем рашистский танк Т-72 вместе с экипажем.

Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - сообщено было на страничке СтратКом ВСУ.

Украинцы сразу начали комментировать видео:

"Молодцы! на концерт в Кобзона, свободных мест полно!", "Так и действуйте! Вы красавцы!...", "Слава ВСУ".

Напомним, ВСУ освободили населенные пункты на Харьковщине

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