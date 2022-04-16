Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-е сутки защищают от российских оккупантов. А недавно россия решила начать угрожать Финляндии, которая собралась вступить в НАТО. Оккупант стянул войска к границе с финнами, чем насмешил людей, которые решили подколоть россию. "ИнформНапалм" опубликовал кадры с "тракторными войсками" в Финляндии.
"Финляндия высмеивает россию, которая накануне сделала аналогичное видео с движением береговых комплексов к границе. «Тракторные войска» Украины стали международным брендом, который забирает с полей российскую технику. Уважение к финнам!", - написано было в публикации.
Пользователи сразу начали обшучивать данное видео:
"Прекрасно", "Это была только начальная разведгруппа, часть сил находится в "Тори", как здесь говорят", "Страшные вещи".
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