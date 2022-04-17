Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются от российских оккупационных войск уже 53-е сутки. За это время удалось полностью остановить наступление и освободить север Украины. А сегодня, 17 апреля, стало известно, что СБУ задержали нескольких правонарушителей, о чем сообщили в своем тг-канале.
"СБУ задержала 5 вражеских агентов и разоблачила еще двух коллаборантов в Киевской и Херсонской областях
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нейтрализовали агентурную сеть, работавшую на страну-агрессора, и задержали троих ее агентов.
В Киевской области:
задержали местного жителя – самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ, добровольно согласившегося на сотрудничество с враго", - было отмечено в публикации.
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