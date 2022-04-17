Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и полностью освободить север Украины от орков. А сегодня, 17 апреля, стало известно, что Украина победила в Гааге, о чем сообщил президент Владимир Зеленский.
"Первая победа Украины на Invictus Games в Гааге!
Родион Ситдиков завоевал «золото» в толкании ядра в первый день соревнований. Гордимся безгранично! Украинцы – действительно непокоренные!", - написал Владимир Зеленский у себя в тг-канале.
До этого президент показал разрушенные украинские города.
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"Оккупанты будут отвечать за все, что сделали в Украине. За все, что сделали против украинцев. Они будут отвечать за Бучу, Краматорск, Волноваху, Ахтырку. По Гостомелю и Бородянке. За Изюм, Мариуполь и все другие города и общины Украины, которые российская армия отбросила на 80 лет назад", - написал Зеленский.
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