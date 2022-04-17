На Харьковском направлении воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику.

На Харьковском направлении воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины на своей странице в Телеграм-канале.

Украинские защитники уничтожили 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов.

"На Харьковском направлении воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику и уничтожили 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники", – говорится в сообщении.

Речь идет об уничтожении вражеских БМП и БТР, а также колонну подразделений морской пехоты российских оккупантов.

Также стало известно, что командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа получил новое звание - вице-адмирал. Об этом сообщила советник Офиса Президента Виктория Страхова у себя на страничке в Фейсбук.

"Верховный Главнокомандующий Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля 2022 года присвоил звание вице-адмирала командующему ВМС ВСУ Алексею Леонидовичу Неижпапе. И все знают, за какую молниеносную операцию! Наш настоящий козак на воде!", - написала советник.

Напомним, Командующий ВМС ВСУ получил новое звание, советник ОП сообщила подробности

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