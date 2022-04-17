Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Защитники все больше проявляют смекалку при борьбе с врагом. Так, сегодня, 17 апреля, стало известно, что боец 93-й бригады при помощи ПЗРК "Игла" уничтожил вражеский вертолет Ка-52. Об этом сообщили на официальной страничке бригады в Фейсбук.

"Жаль было "Стингера" на них тратить, поэтому российский вертолет Ка-52 сбили обычной "Иглой", - офицер 93 бригады Холодный Яр по имени Ярослав рассказал детали сбивания вертолета на Харьковщине и показал фотографии с дрона.

"Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в тепловую ловушку, а другая сбила Ка -52. Он упал", - написали на страничке бригады.

Военные отмечают, что забавно получилось, ведь оружие за 100 долларов уничтожило боевую машину за 15 миллионов долларов.

Напомним, мнение об украинской обороне изменилось после удара "Нептуном" по крейсеру "Москва"

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