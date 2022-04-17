Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Защитники все больше проявляют смекалку при борьбе с врагом. Так, сегодня, 17 апреля, стало известно, что боец 93-й бригады при помощи ПЗРК "Игла" уничтожил вражеский вертолет Ка-52. Об этом сообщили на официальной страничке бригады в Фейсбук.
"Жаль было "Стингера" на них тратить, поэтому российский вертолет Ка-52 сбили обычной "Иглой", - офицер 93 бригады Холодный Яр по имени Ярослав рассказал детали сбивания вертолета на Харьковщине и показал фотографии с дрона.
"Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в тепловую ловушку, а другая сбила Ка -52. Он упал", - написали на страничке бригады.
Военные отмечают, что забавно получилось, ведь оружие за 100 долларов уничтожило боевую машину за 15 миллионов долларов.
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