Леся Никитюк после полномасштабного вторжения РФ в Украину не только не выехала из страны, но и поселила в своем доме почти 60 переселенцев.

По словам телеведущей, сейчас в ее доме в Хмельницком живут примерно 60 беженцев и 18 собак, кошек или других домашних животных.

"Мы также постоянно что-то грузим, загружаем, разгружаем, собираем продукты питания, гуманитарку, отправляем. Здесь такой конвейер", - рассказала Никитюк в интервью Славе Демину о своем волонтерстве.

По ее словам, ее родной город сейчас превратился в транзитную зону.

«Минимум 143 тысяч человек в день заезжает или проездом, или остается на ночь-две, разъезжается, какая-то часть остается здесь. По 3-5 тысяч детей каждый день устраивается в наши школы. Около 100 временных приютов для переселенцев только в Хмельницком и еще столько в области», - уточнила Никитюк.

Отвечая на вопрос, почему она не уехала из страны, как это сделали многие звезды, Никитюк ответила, вытирая слезы:

«Слушай, а как? А кому я там нужна? Я тут реализовалась, люди смотрели программы с моим участием, люди делали меня звездой, отсылали смс-ки, люди смотрели и делали рейтинг каждой моей программы. Рейтинг – это просмотры людей и благодаря ему каналы заключали со мной договора, давали мне работу, верили в мои проекты. Потому что их смотрят люди. Люди сделали меня той, кем я есть. Как я сейчас могу бросить этих людей?»

Напомним, ранее сообщалось, что дом украинского ведущего и продюсера Игоря Кондратюка попал под обстрел.

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