Глава главного управления разведки Минобороны ВСУ Кирилл Буданов рассказал об оборонной промышленности россии, которая из-за санкций ничего не может производить.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 54-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось полностью вернуть под свой контроль север Украины, а теперь украинцы идут в контратаку на Харьковском направлении. Пока украинцы воюют, весь мир продолжает накладывать санкции на россию. Глава главного управления разведки Минобороны ВСУ Кирилл Буданов рассказал, что с оборонной промышленностью россии.

"Давайте так, проблемы с военной инфраструктурой у них на самом деле огромные. Если вам интересно, вот сегодняшний доклад, я могу зачитать некоторый эпизод. Ну от например, введенные странами Запада санкции против российской федерации негативно повлияли на выполнение госзаказов предприятий ВПК. В частности, на ульяновских механический завод, приостановлено производство продукции военного назначения", - отметил глава разведки, добавляя, что на данном объекте производились средства ПВО.

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