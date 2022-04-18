Как пишет Politeka.net, украинцы уже 54-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. С первого дня России продолжает постоянно обстреливать украинские города. Сегодня, 18 апреля, стало известно, что оккупанты нанесли удар по Львовской области. Об этом рассказал глава ОГА Максим Козицкий у себя в тг-канале.

"7 погибших, 11 травмированных, сожжены и повреждены десятки машин, выбиты окна. Возникает один вопрос: чем оркам угрожала СТО?

Чем угрожали люди, привычно пришедшие на работу, чтобы чинить автомобили?!

путин и его приспешники давно потеряли смысл. Они целетворно делают геноцид украинского народа.

Люди, когда слышите сигнал о воздушной тревоге, оставляйте все и уходите в укрытие!", - написал Козицкий.

Напомним, обстреляли детские площадки Харькова: прокуратура рассказала о погибших в результате атаки орков

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