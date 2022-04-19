Документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии россии к вторжению и захвату

Армия россии планировала военное вторжение в Беларусь. Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ на странице в Телеграм-канале, также представлены полученные документы.

Сообщается, полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии россии к вторжению и захвату территории Беларуси. После фальсификаций президентских выборов в Беларуси вооруженные силы рф разработали план вторжения и подавления народных протестов.

Также известно, что оккупация Беларуси планировалась под поводом предотвращения втягивания россии “в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе”.