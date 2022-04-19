Армия россии планировала военное вторжение в Беларусь. Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ на странице в Телеграм-канале, также представлены полученные документы.

Сообщается, полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии россии к вторжению и захвату территории Беларуси. После фальсификаций президентских выборов в Беларуси вооруженные силы рф разработали план вторжения и подавления народных протестов.

Также известно, что оккупация Беларуси планировалась под поводом предотвращения втягивания россии “в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе”.

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война, поле боя

Мы также писали, россия продолжает наращивать свои силы на востоке Украины для новой фазы войны, которая будет существенно отличаться от предыдущих двух месяцев боев.

Как отмечает издание The Wall Street Journal, в этот раз страны будут действовать на открытой местности, хорошо подходящей для бронетанковых ударов.

Кроме того, отмечают журналисты, силы рф будут ближе к своим базам, а, значит, цепочки поставок будут более короткими.

Напомним, ранее Алексей Арестович сообщил, будет ли наступление на Харьков.

Также Politeka.net писала, что наступление врага на Луганщине провалилось - бойцы ВСУ держат оборону.

Кроме того Politeka.net сообщала, что бригада, которую Путин отметил за "отвагу и героизм" понесла сокрушительные потери.