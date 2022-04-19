Армия россии планировала военное вторжение в Беларусь. Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ на странице в Телеграм-канале, также представлены полученные документы.
Сообщается, полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии россии к вторжению и захвату территории Беларуси. После фальсификаций президентских выборов в Беларуси вооруженные силы рф разработали план вторжения и подавления народных протестов.
Также известно, что оккупация Беларуси планировалась под поводом предотвращения втягивания россии “в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе”.
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Как отмечает издание The Wall Street Journal, в этот раз страны будут действовать на открытой местности, хорошо подходящей для бронетанковых ударов.
Кроме того, отмечают журналисты, силы рф будут ближе к своим базам, а, значит, цепочки поставок будут более короткими.
Напомним, ранее Алексей Арестович сообщил, будет ли наступление на Харьков.
Также Politeka.net писала, что наступление врага на Луганщине провалилось - бойцы ВСУ держат оборону.
Кроме того Politeka.net сообщала, что бригада, которую Путин отметил за "отвагу и героизм" понесла сокрушительные потери.