Несмотря на значительное преимущество в количестве войск, русские оккупанты не могут взять украинский Мариуполь, поэтому цинично планируют уничтожить «Азовсталь», хоть так и прячутся мирные жители с детьми. Новый перехваченный СБУ разговор оккупанта с женой раскрыл планы захватчиков.
Несмотря на значительное преимущество в количестве войск, российские оккупанты не могут взять украинский Мариуполь, теперь они готовят 3-тонные «сюрпризы» с неба.
На записи СБУ: ростовский командир взвода захватчиков, который находится в 4 километрах от «Азовстали».
«Ждем здесь сюрпризы от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнят все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет», – рассказывает оккупант жене.
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Причем он знает, что на заводе есть мирные жители и дети, его это не беспокоит: «Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные...».
Мы писали, Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения уже повреждено или уничтожено 30% инфраструктуры страны, сообщает Reuters.
Министр подчеркнул, что сумма убытков превышает 100 миллиардов долларов. Повреждены или разрушены 300 мостов, более 8000 километров дорог и десятки железнодорожных мостов.
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