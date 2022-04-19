На записи СБУ: ростовский командир взвода захватчиков, который находится в 4 километрах от «Азовстали».

Несмотря на значительное преимущество в количестве войск, русские оккупанты не могут взять украинский Мариуполь, поэтому цинично планируют уничтожить «Азовсталь», хоть так и прячутся мирные жители с детьми. Новый перехваченный СБУ разговор оккупанта с женой раскрыл планы захватчиков.

Несмотря на значительное преимущество в количестве войск, российские оккупанты не могут взять украинский Мариуполь, теперь они готовят 3-тонные «сюрпризы» с неба.

На записи СБУ: ростовский командир взвода захватчиков, который находится в 4 километрах от «Азовстали».

«Ждем здесь сюрпризы от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнят все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет», – рассказывает оккупант жене.

Причем он знает, что на заводе есть мирные жители и дети, его это не беспокоит: «Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные...».

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Министр подчеркнул, что сумма убытков превышает 100 миллиардов долларов. Повреждены или разрушены 300 мостов, более 8000 километров дорог и десятки железнодорожных мостов.

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