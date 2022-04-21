Оккупационные войска будут пытаться окружить украинскую военную группировку и задание Минобороны - этого не допустить.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

По его словам, это тактика армии рф – полное или частичное окружение подразделений на основных направлениях, сковывание сил, перекрытие возможных путей логистического обеспечения и последующий разгром.

«Они любят отчитываться о создании так называемых "котлов". Наша задача – этого не допустить» - пояснил Мотузяник.

Комментируя тяжелую ситуацию с Мариуполем, представитель Минобороны Украины заявил, что героическая оборона города дает ВСУ время и возможность подготовиться в других направлениях.

По словам Мотузяника, благодаря в том числе и обороне Мариуполя украинским силам удалось достичь существенных результатов на большинстве оперативных направлений, где Россия вела наступление.

Напомним, командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына, который находится на «Азовстали» в Мариуполе обратился к мировым лидерам с просьбой вывести цивильных, раненых в защитников города на территорию третей страны.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что решающая битва уже началась.

Также Politeka.net писала, что в Запорожской области оккупанты устроили бунт.

Кроме того Politeka.net сообщала, что новая фаза войны в Украине будет отличаться от двух предыдущих месяцев военных действий.