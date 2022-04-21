Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.
По его словам, это тактика армии рф – полное или частичное окружение подразделений на основных направлениях, сковывание сил, перекрытие возможных путей логистического обеспечения и последующий разгром.
«Они любят отчитываться о создании так называемых "котлов". Наша задача – этого не допустить» - пояснил Мотузяник.
Комментируя тяжелую ситуацию с Мариуполем, представитель Минобороны Украины заявил, что героическая оборона города дает ВСУ время и возможность подготовиться в других направлениях.
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По словам Мотузяника, благодаря в том числе и обороне Мариуполя украинским силам удалось достичь существенных результатов на большинстве оперативных направлений, где Россия вела наступление.
Напомним, командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына, который находится на «Азовстали» в Мариуполе обратился к мировым лидерам с просьбой вывести цивильных, раненых в защитников города на территорию третей страны.
Напомним, в Минобороны Украины заявили, что решающая битва уже началась.
Также Politeka.net писала, что в Запорожской области оккупанты устроили бунт.
Кроме того Politeka.net сообщала, что новая фаза войны в Украине будет отличаться от двух предыдущих месяцев военных действий.