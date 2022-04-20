Затопленный крейсер «Москва» двигался в Одессу для захвата города. Корабль должен был двигаться к Одессе, чтобы участвовать в операции по высадке десанта. Они должны были захватывать город. Об этом стало известно из перехваченного разговора оккупанта со своей матерью, который представило "Суспільне".

Ракетный крейсер Москва

Как известно, украинские военные успешно попали ракетами «Нептун» в ракетный крейсер «Москва». Причем в рф отрицают этот факт и заявляют, что им удалось всех эвакуировать, однако по факту погибло более 500 человек, у оккупантов они числятся пропавшими без вести.

Схемы (Радио Свобода) уже начали идентификацию погибших. В процессе журналисты находят родственников членов экипажа затонувшей Москвы. Одна из них – мать матроса-срочника.

«Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: «Мама, ты понимаешь, что произошло? У нас запустили ракеты!». Часть ребят эвакуировали на фрегат «Макаров». Всех, кто выжил, доставили в Севастополь».

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Также парень подтвердил, что пожар на корабле – это обман. На вопрос о том, как в условиях мирного времени корабль шел на боевой выход, когда в него попали ракеты, состоялся такой диалог:

– Нет, это никакой нет боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход.

– Почему в Одессу шли? Планировалась какая операция?

– Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Ивано-Франковске.

– Так это же боевая операция.

– Ну, я не знаю, может, я неправильно это понимаю, но должны были «высадиться».

Также мы писали, Подоляк отреагировал на заявление главы МИД рф Сергея Лаврова о начале "второй фазы "спецоперации".

"Вторая фаза спецоперации" – то же самое, что "возьмем Киев за 72 часа", - сказал Подоляк, отметив, что для украинцев не имеет значения, на какие фазы войну разделяют российские захватчики.

Напомним, ранее в Министерстве обороны заявили, что бои на Донбассе станут решающими в битве за Украину.

Кроме того Politeka.net писала, что враг устроил перегруппировку в Черном море.

Также Politeka.net сообщала, что Москва из-за проваловв на фронте начала чистки главарей так называемой "ЛНР".