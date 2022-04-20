Женщина рассказала о том, как спасся ее сын и что за операцию планировали провести десантники под Одессой.

Затопленный крейсер «Москва» двигался в Одессу для захвата города. Корабль должен был двигаться к Одессе, чтобы участвовать в операции по высадке десанта. Они должны были захватывать город. Об этом стало известно из перехваченного разговора оккупанта со своей матерью, который представило "Суспільне" .

Как известно, украинские военные успешно попали ракетами «Нептун» в ракетный крейсер «Москва». Причем в рф отрицают этот факт и заявляют, что им удалось всех эвакуировать, однако по факту погибло более 500 человек, у оккупантов они числятся пропавшими без вести.

Схемы (Радио Свобода) уже начали идентификацию погибших. В процессе журналисты находят родственников членов экипажа затонувшей Москвы. Одна из них – мать матроса-срочника.

«Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: «Мама, ты понимаешь, что произошло? У нас запустили ракеты!». Часть ребят эвакуировали на фрегат «Макаров». Всех, кто выжил, доставили в Севастополь».

Также парень подтвердил, что пожар на корабле – это обман. На вопрос о том, как в условиях мирного времени корабль шел на боевой выход, когда в него попали ракеты, состоялся такой диалог:

– Нет, это никакой нет боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход.

– Почему в Одессу шли? Планировалась какая операция?

– Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Ивано-Франковске.

– Так это же боевая операция.

– Ну, я не знаю, может, я неправильно это понимаю, но должны были «высадиться».

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