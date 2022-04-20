В нидерландской Гааге завершился третий день соревнований на Играх непокоренных. В сети были представлены кадры с нашими победителями и медалистами. Три медали Украине завоевали пловцы из Ровенской области Андрей Бадарак и Иван Лепеха.
Также сегодня в Гааге подняли украинский флаг с надписью “SaveMariupol” (Спасите Мариуполь. Таким образом люди пытаются всячески привлечь внимание к деокупации заблокированного города). Ветеран российско-украинской войны львовянин Игорь Галушка завоевал золото в гребле на тренажере на Invictus Games The Hague 2020.
Иван Лепеха завоевал «бронзу» в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. Андрей Бадарак добавил в копилку Украины две награды: "золото" и "бронзу".
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Также известно, Служба безопасности Украины разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими для военной техники в Харьковской области на $200 млн.
"Однако благодаря сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения будет использована для защиты нашего государства", — говорится в сообщении.
Напомним, Более 200 зданий пострадали в результате войны: что сейчас происходит в Киеве.
Как сообщала Politeka, Чернигов после оккупации: в сети показали видео с дрона, как теперь выглядит город.
Также Politeka писала, что Правила выдачи субсидий переписали: как теперь украинцы смогут получить деньги.