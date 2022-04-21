И это, как отмечают в британской разведке, может повлиять на то, насколько быстро и энергично войска РФ будут пытаться проводить операции.

«В настоящее время российские силы продвигаются с плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам», – говорится в отчете разведки, опубликованном в Twitter.

Также в разведке констатируют, что сохраняется высокий уровень активности российской авиации – РФ стремится обеспечить непосредственную авиационную поддержку своего наступления на востоке Украины, подавить и уничтожить ее средства ПВО.

Напомним, ранее стало известно, что Россия ответила отказом на предложение генсека ООН о «пасхальном перемирии» в Украине.

«Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбез», – сообщил представитель Украины при ООН.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович детально объяснил, как освободить Херсон.

Также сообщалось, что россияне готовятся окружить силы ВСУ на Донбассе.

Кроме того Politeka.net писала, что российские срочники пытаются вырваться из Украины, но их бросают в самое пекло войны.