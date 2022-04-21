Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны, ожесточенное сопротивление украинской армии помешали российским планам быстро достичь цели. Теперь, в связи с большими потерями, оккупантам необходимо постоянно пополнять личный состав и вооружение.

«Для восстановления своих боевых возможностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, долгое время (с 1970-х годов) находившейся на базах хранения. Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов», - сообщили в разведке.

Так, в течение апреля с арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ПО снято 18 САУ "Мста-С"; из 94 арсенала ГРАУ (Омск) – 28 САУ "Акация"; из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального ПО осуществляется перемещение в базу хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация", 20 САУ "Гвоздика"; из 109 арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.) – 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У".

Кроме того, в н.п. Киевский (Московская обл.) зафиксировано перемещение эшелона в составе: 6 РСЗО "Град"; 8 РСЗО "Ураган" и 7 ТОМ РСЗО "Ураган". По предварительным данным, техника снята с арсеналов Западного ПО.

Восстановление боеспособности и укомплектования ВВТ группировки войск Западного ПО осуществляется, в т.ч. за счет ВВТ, снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар, 45 км от ГКУ).

Напомним, на утро 21 апреля, согласно данным Генштаба ВСУ, потери противника в живой силе составили уже 21 тыс. человек.

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