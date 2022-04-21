Вражеские батальоны становятся все менее боеспособными, не говоря уже о больших потерях в живой силе.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Мы выводим за сутки даже по половинке, а то и по батальону. Хватит на две недели примерно этой всей истории или даже меньше", - спрогнозировал Арестович относительно сроков активного наступления врага.

По словам советника главы ОП, оккупанты все еще "прилично вооружены", однако они устали вести активные боевые действия, поскольку сами "очень битые".

Напомним, на момент утра 21 апреля украинские защитники уже ликвидировали 21 тысячу оккупантов. Такие данные озвучил Генштаб ЗСУ.

В свою очередь аналитическая группа Conflict Intelligence Team (CIT) указала, что уже не осталось бригады российской морской пехоты, которая не понесла бы потерь в Украине.

«Их потери заметны в свете слухов о возможном дальнейшем нападении на Молдову. Если боеспособные подразделения во многом утрачены, нападать на Молдову, Польшу или страны Балтии нечем», – сообщили в CIT.

Также сообщалось, что, согласно данным украинской разведки, российская армия готовится направить на войну в Украину буквально хлам советских времен.

Тем временем в Сети появились новые снимки спутника, на котором зафиксировано большое скопление вражеской техники в Харьковском направлении.

Кроме того Politeka.net писала, что Михаил Подоляк предупредил россиян, что для них "вторая фаза" так называемой "спецоперации" станет тем же, что "возьмем Киев за 72 часа".