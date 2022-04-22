РФ тратит на войну против Украины более 20 млрд долларов в сутки. Об этом информирует Управление стратегических коммуникаций ВСУ на своей странице в Фейсбуке и приводит статистику, подготовленную по последним полученным данным.

30 дней военных действий рф обходятся в $600 млрд. Это объем золотовалютных резервов россии. Сообщается, уничтоженная в Украине боевая техника России оценена в $6 млрд. Судя по результатам, наши войска нанесли сокрушающий урон противнику в течении первой недели.

На фоне санкций Запада стоимость рубля упала до исторического минимума.

Также мы писали, экипажи БМ-21 "Град" ВСУ успешно уничтожают вражеские цели на Харьковщине. Соответствующие кадры показали на странице 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Восток" СВ ВСУ в Фейсбук.

"Вот так боги войны восходят на Олимп. Экипажи БМ-21 «Град» холодноярцев «насыпают» оккупантам. И довольно успешно уничтожают вражеские цели на Харьковщине. Именно за эту точность, меткость, самоотверженность и смелость их командира – боевого офицера на имя Антон – президент наградил орденом Богдана Хмельницкого III», - говорится в сообщении.

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