Десантники сбили два российских вертолета Ми-8, о чем рассказали в командовании ДШВ ВС Украины.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 57-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не просто остановить врага, но и полностью освободить север Украины. Теперь орки собирают новые силы для атаки Донбасса. А сегодня, 21 апреля, стало известно, что десантники подбили два российских вертолета Ми-8.

"Воины-десантники вместе с боевыми собратьями из морской пехоты уничтожили два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8

Сегодня в одном из районов выполнения задач подразделением противовоздушной обороны 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины был уничтожен российский транспортно-боевой вертолет Ми-8 из ПЗРК Stinger.

На видео отмечено красной стрелкой место падения вертолета кафиров.

Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен нашими боевыми собратьями из подразделения морской пехоты ВМС ВС Украины", - отмечено в публикации.

На кадрах можно увидеть дым от первого вертолета, а потом подбитие второго боевой машины врага.

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