Как пишет Politeka.net, украинцы уже 57-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не просто остановить врага, но и полностью освободить север Украины. Теперь орки собирают новые силы для атаки Донбасса. А сегодня, 21 апреля, стало известно, что десантники подбили два российских вертолета Ми-8.
"Воины-десантники вместе с боевыми собратьями из морской пехоты уничтожили два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8
Сегодня в одном из районов выполнения задач подразделением противовоздушной обороны 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины был уничтожен российский транспортно-боевой вертолет Ми-8 из ПЗРК Stinger.
На видео отмечено красной стрелкой место падения вертолета кафиров.
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Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен нашими боевыми собратьями из подразделения морской пехоты ВМС ВС Украины", - отмечено в публикации.
На кадрах можно увидеть дым от первого вертолета, а потом подбитие второго боевой машины врага.
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