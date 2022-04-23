Западная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину, правила игры на поле боя будут изменены.

Об этом в интервью Фейгин Live заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

«На Западе началось соревнование, кто больше оружия даст Украине. Сегодня американцы объявили второй пакет помощи... И не только американцы. Голландцы, англичане, возможно, немцы и многие, многие другие. И БПЛА разведывательные, специально доработанные для украинских условий... Много чего вкусного поставляется", – пояснил Арестович.

Советник главы ОП уверен, что это оружие изменит «правила игры» на поле боя.

«Как только это все приедет, горе будет тем, кто будет стоять напротив этих гаубиц. Потому что они дальнобойнее, чем российские. Это значит, что будет выиграна контрбатарейная борьба... И это тупичок. Это то, что в англоязычной терминологии называется "оружие, меняющее правила игры". И этот песец подбирается на мягких лапках к российской армии на территории Украины", – отметил Арестович.

Добавим, ранее также стало известно, что ЕС согласился покупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Вооружение будет передано армии ВСУ в ближайшее время на безвозмездной основе.

Напомним, советник главы ОП также сообщил, что угроза падения Мариуполя отступила.

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