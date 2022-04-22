Несмотря на возобновление наступления россии, они все еще несут потери.

Об этом говорится в новой сводке британской разведки, опубликованной на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Cогласно сообщению, решение Путина не штурмовать, а блокировать «Азовсталь» может указывать на желание высвободить силы для переброски в другие места в восточной Украине. Штурм привел бы к большим потерям у россиян, что дополнительно сократило бы их общую боеспособность.

Также в разведке указывают на попытки россиян восстановить свои истощенные силы. Для этого они прибегли к транзиту неработоспособного оборудования обратно в россию - для ремонта.

Несмотря на возобновление наступления, российская армия все еще несет потери.

Как отмечается в сообщении, на Донбассе россияне продолжают интенсивные артобстрелы и попытки продвигаться вперед в направлении Красного Лимана, Бугаевки, Барвинково, Лимана и Попасной.

Добавим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на фронте Луганщины враг наступает по трем направлениям – Рубежное, Попасная, Новотошковское.

Также сообщалось, что 20 апреля в центральную районную больницу Новоайдара была доставлена очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.

Напомним, Алексей Арестович сообщил, что угроза падения Мариуполя миновала и войска рф будут переброшені на север.

Кроме того Politeka.net писала, что за минувшие сутки украинские защитники нанесли мощнійудар по российской авиации.