Об этом говорится в новой сводке британской разведки, опубликованной на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Cогласно сообщению, решение Путина не штурмовать, а блокировать «Азовсталь» может указывать на желание высвободить силы для переброски в другие места в восточной Украине. Штурм привел бы к большим потерям у россиян, что дополнительно сократило бы их общую боеспособность.
Также в разведке указывают на попытки россиян восстановить свои истощенные силы. Для этого они прибегли к транзиту неработоспособного оборудования обратно в россию - для ремонта.
Несмотря на возобновление наступления, российская армия все еще несет потери.
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Как отмечается в сообщении, на Донбассе россияне продолжают интенсивные артобстрелы и попытки продвигаться вперед в направлении Красного Лимана, Бугаевки, Барвинково, Лимана и Попасной.
Добавим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на фронте Луганщины враг наступает по трем направлениям – Рубежное, Попасная, Новотошковское.
Также сообщалось, что 20 апреля в центральную районную больницу Новоайдара была доставлена очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.
Напомним, Алексей Арестович сообщил, что угроза падения Мариуполя миновала и войска рф будут переброшені на север.
Кроме того Politeka.net писала, что за минувшие сутки украинские защитники нанесли мощнійудар по российской авиации.