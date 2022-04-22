Только за минувшие сутки украинским защитникам удалось сбить три вражеских самолета. И это еще не все.

Также, согласно данным Генштаба ВСУ, также за вчерашний день было сбито три вертолета и девять БПЛА. Воздушные цели буквально падали один за другим.

Также сообщается, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, а также четыре артиллерийские системы.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области, в районе Изюма, сбиты два вражеских истребителя на высоте 6 тыс. метров.

«Сегодня подразделениями воздушного командования «Восток» во взаимодействии с силами Операции Объединенных сил в Харьковской области ликвидированы два вражеских самолета. По предварительным данным, уничтожены российские истребители типа Су-34 и Су-35. Обезвреживание воздушных целей произошло на высоте около 6 000 метров в районе Изюма», - сообщили в Воздушном командовании «Восток».

Также появились кадры с места крушения вертолетов. Как сообщалось К-52 и Ми-8 были уничтожены двумя выстрелами.

Напомним, оккупанты несут большие потери на Луганщине - в больницу Новойадар свозят сотни раненых и десятки убитых.

Также Politeka.net писала, что россияне планировали в один этап захватить Украину.

Кроме того Politeka.net писала, что украинские защитники взорвали мост прямо под носом у оккупантов.