Как пишет Politeka.net, директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовый вместе с депутатом Киевсовета Георгием Зантарая вместе с Андреем Андреевым доставили важную помощь нашим украинским защитникам. Об этом Андрей Андреев отчитался на странице в Фейсбук.

Сегодня помощь нужна в первую очередь нашим защитникам на передовой. И все волонтерские организации должны переформатировать свою деятельность для, как известно сейчас говорить, «передка».

«Мы из Георгии Зантарая и Ivan Lisovyi тоже придерживаемся такого мнения и вчера посетили наших друзей из Батальона Карпатская Сечь в городке Барвинково, что под оккупированным Изюмом. Доставили все необходимое, не без происшествий, но оперативно.

Неожиданно было встретиться депутатам Киевсовета 7, 8 и 9 созывов именно на линии обороны Харьковской и Донецкой области. Руслан Андрюша 😉💪» - рассказывает Андреев.

Он поблагодарил всех людей, которые оперативно помогли с помощью для украинских бойцов и добавил, что сейчас он с командой желает сосредоточить силы именно на линии разграничения и помощи тем, кто действительно в горячих точках защищает нас и нашу землю.

Ранее Иван Лисовый рассказал об еще одной помощи нашим бойцам:

«Продолжаем с Георгием Зантарая, Андреем Андреевым и Ларисой Поляковой кормить наших воинов приготовленными волонтерами варениками. Сегодня отгрузили еще 150 кг продукции в воинскую часть!

Напоминаю, что вы можете поддержать наше волонтерское движение! Слава Украине!» - сообщает Лисовый и показывает новый кадр, сделанный вместе с коллегами.

Также сообщалось, что 20 апреля в центральную районную больницу Новоайдара была доставлена очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.

Напомним, Алексей Арестович сообщил, что угроза падения Мариуполя миновала и войска рф будут переброшені на север.

Кроме того Politeka.net писала, что за минувшие сутки украинские защитники нанесли мощнійудар по российской авиации.