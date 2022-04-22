Провластное российское издание Readovka неожиданно обнародовало данные российского Министерства обороны об огромных потерях в войне с Украиной.

Как сообщалось в публикации, на закрытом заседании ведомства прозвучала цифра в 13 414 погибших солдат.

Запись появилось на странице издания в соцсети "Вконтакте", однако вскоре была удалена. Впрочем пользователи Сети успели сделать скриншот, который, в частности, был опубликован и в Telegram-канале Вооруженных сил Украины.

Впервые также было обнародовано число потерь в результате затопления крейсера ЧФ РФ «Москва»: 116 человек погибли и еще более 100 человек считаются пропавшими без вести.

Пропагандисты также сообщили, что, по словам заместителя министра обороны РФ, подсчет потерь затруднен из-за продолжающихся боевых действий и невозможности получить доступ к телам по всей линии фронта.

"Слив" реальных потерь заметили и российские пользователи. "Ого, ничего себе!..", "Капец, какие потери. И это ведь только официальные цифры. Вот такую победу Путин приготовил нам на 9 мая? Вот так он всех переиграл?", - комментируют ошарашенные россияне.

Отметим, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, потери в живой силе противника на утро 22 апреля достигли 21 200 тыс. человек.

Также сообщалось, что 20 апреля в центральную районную больницу Новоайдара была доставлена очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.

Кроме того Politeka.net писала, что угроза падения Мариуполя миновала.

Также Politeka.net сообщала, что Россия планировала захватить Украину быстро, в один этап, но просчиталась.