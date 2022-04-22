Источник в Пентагоне рассказал журналистам, что на данный момент рф продолжает терять технику сотнями, в то время как украинские защитники регулярно получают помощь от стран-союзников. Об этом информирует Washington Post.

В результате это привело к тому, что сейчас в распоряжении украинских военных больше боеспособных танков и бронемашин, чем у противника. Теперь ВСУ получили численный перевес в танковой технике над российскими оккупантами.

В начале войны количество танков рф значительно превышало количество единиц техники наших украинских защитников. Однако по итогам 57 дней войны, российские оккупанты потеряли сотни единиц техники.

"Но превосходство Украины в танках — бронированных машинах, которые являются мощным инструментом в наземном бою — является важным показателем, поскольку союзники собирают ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение, которое изначально угрожало превзойти их в огнестрельном оружии", — говорится в материале издания.