Источник в Пентагоне рассказал журналистам, что на данный момент рф продолжает терять технику сотнями, в то время как украинские защитники регулярно получают помощь от стран-союзников. Об этом информирует
В результате это привело к тому, что сейчас в распоряжении украинских военных больше боеспособных танков и бронемашин, чем у противника. Теперь ВСУ получили численный перевес в танковой технике над российскими оккупантами.
В начале войны количество танков рф значительно превышало количество единиц техники наших украинских защитников. Однако по итогам 57 дней войны, российские оккупанты потеряли сотни единиц техники.
"Но превосходство Украины в танках — бронированных машинах, которые являются мощным инструментом в наземном бою — является важным показателем, поскольку союзники собирают ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение, которое изначально угрожало превзойти их в огнестрельном оружии", — говорится в материале издания.
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Cогласно сообщению, решение Путина не штурмовать, а блокировать «Азовсталь» может указывать на желание высвободить силы для переброски в другие места в восточной Украине. Штурм привел бы к большим потерям у россиян, что дополнительно сократило бы их общую боеспособность.
Напомним, оккупанты несут большие потери на Луганщине.
Также Politeka.net писала, что оккупанты вывезли из Мариуполя уникальную музейную коллекцию.
Кроме того Politeka.net писала, что женщина с Волыни обратилась к сыну, который служит в российской армии.