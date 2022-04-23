На южных рубежах обороны Украины ВСУ уничтожили 38 захватчиков и 9 единиц российской техники. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на странице в социальной сети в Фейсбук.
Ситуация в Херсонской и Николаевской областях остается стабильно напряженной. Противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу. Интенсивность обстрелов наших позиций остается высокой.
Однако украинские защитники продолжают давать оккупантам отпор, нашими подразделениями и силами авиации за сутки нанесено поражение 19 целей противника.
«Общее количество потерь врага за сутки составляет 38 захватчиков и 9 единиц техники. В районе Александровки уничтожены три бронированных вражеских "Тигра", возле Молодецкого – три системы реактивного залпового огня, в Николаевской и Херсонской - по одному беспилотнику-разведчику» - говорится в сообщении.
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Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время специального заседания Постоянного совета этой организации в Вене, заявил, что "на данный момент изучаются сообщения о том, что российские войска применили химические вещества во время атаки на Мариуполь".
"Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами", - сказал Майкл Карпентер.
Напомним, Идет не по плану: в британской разведке назвали провалом слова Шойгу о "новых способах ведения боя".
Как сообщала Politeka, Россия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной".
Также Politeka писала, что Украинские защитники освободили населенные пункты под Харьковом: войска оккупантов выбиты.