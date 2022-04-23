Украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам на многих горячих точках. Причем более всего в сети обсуждают неловкие видео расхваленных "кадыровцев", которые якобы могут сокрушить армию. Тем не менее, каждое видео, как в сети шутливо добавляют "для Тик-Тока", смешит граждан больше предыдущего.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Фейсбуке.
Часто оккупанты хвастаются какими-то успехами на видео и получают молниеносный ответ от наших войск. В этот раз оккупанты получили свой «подарочек».
«Операция продолжается. В этот раз на базу ТикТокеров в Мариуполе прилетел зажигательный украинский привет.
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Российский оккупант знай! Мариуполь – это Украина! Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!» - сообщают СтратКом ВСУ.
Министерство обороны Соединенных Штатов ищет новые возможности для ускорения производства оружия и переброски его в Украину.
"Пентагон ищет новые пути для промышленности США, чтобы ускорить производство и нарастить мощности для создания проверенного, эффективного оружия, требующего минимальной подготовки и быстро экспортируемого в Украину".
Напомним, Идет не по плану: в британской разведке назвали провалом слова Шойгу о "новых способах ведения боя".
Как сообщала Politeka, Россия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной".
Также Politeka писала, что Украинские защитники освободили населенные пункты под Харьковом: войска оккупантов выбиты.