Сегодня, 22 апреля 2022, стало известно, как ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной Армии российских оккупационных войск. Об этом сообщает ГУР в Телеграм-канале.

Пункт управления вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области. Результат поражения — ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован.

На данный момент имена ликвидированных генералов выясняются, а военная разведка продолжает заниматься поиском важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей земле.

Мы писали, командир грузинского подразделения в составе батальона «Карпатська Січ», грузинский доброволец Гоча Хорава уверен, что Украина одержит победу в войне с Россией. Гоча Хорава уверен, что война Украины с Россией сейчас – это продолжение войны в Грузии 2008 года.

«Российская армия хотела сюда зайти, они не смогли сюда зайти. Они не сильные, мы сможем их уничтожить. Я всегда буду защищать Украину. Это наша война. Это грузинская и украинская война», - заявил он.

Напомним, оккупант признался, что это россия обстреливает свою же территорию - Брянскую область, чтобы подставить Украину.

Также Politeka.net писала, что, согласно данным британской разведки, россияне потеряли два ключевых военно-морских объекта.

Кроме того Politeka.net сообщала, что оккупанты больше не смогут производить свои ракеты "Кинжал".