Основная часть людей, детей, еще находящихся в зоне боевых действий, - на Азовстали.

Оккупанты используют в первую очередь артиллерию, авиацию и танки на максимальных расстояниях, которые одно за другим разбивают здания на территории завода. Об этом рассказал основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий в интервью lb.ua.

«Россияне используют артиллерию, авиацию и танки на максимальных расстояниях. То есть ведут террористическую войну, не вступая в прямые боевые столкновения, в которых несли очень большие потери» - говорит Белецкий.

На данный момент основная часть людей, детей, еще находящихся в зоне боевых действий, - на Азовстали. Боевые действия тем временем продолжаются, ведь оккупанты используют все свои возможности.

«Когда идет наступательная операция, во время которой они имеют огромное численное преимущество и в оборонной технике, «азовцы», защитники все равно могут их доставать и уничтожать» - добавляет первый командир полка "Азов".

Сейчас же оккупанты разрушают здания на территории завода, используя артиллерию, авиацию и танки на максимальных расстояниях.

«Потому такая ситуация. Она очень сложна. Я бы не сказал, что она стала кардинально легче за последние дни» - подмечает Белецкий.

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