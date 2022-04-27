В Черноморской операционной зоне нашими силы нанесен удар по вражеским позициям на острове Змеиный.

ВСУ нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям российских военных на временно оккупированном ими острове Змеиный в Черном море.

«В Черноморской операционной зоне нашими силы нанесен удар по вражеским позициям на острове Змеиный. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного “комплекса “Стрела-10”, потери рашистов уточняются. Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону сокращения», – сказано в сообщении.

Пока что не известно, сбили ли ВСУ еще один корабль флота оккупантов.

Уточняется, что в Херсоне наблюдаются попытки продовольственного подкупа населения, но херсонцы отправляют оккупантов в сторону "русского корабля".

Мы также писали, после начала войны в Украине бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев покинул рф, чтобы защищать Киев в территориальной обороне. О своем поступке он дал несколько интервью: изданиям The Insider, LIGA.net и журналисту Денису Казанскому.

Он сказал, что имел российский паспорт и пустили через границу его с трудом. Когда Волобуев приехал в Киев, то вступил в тероборону. Такой поступок он воспринимает как покаяние: "Я хочу отмыться от своего российского прошлого. Хочу остаться в Украине до победы".

Напомним, в британской разведке сообщили о неудачах авиации рф и успехах ВСУ.

Как сообщала Politeka, оккупанты захватили новые территории на Харьковщине.

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