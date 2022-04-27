ВСУ нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям российских военных на временно оккупированном ими острове Змеиный в Черном море.
«В Черноморской операционной зоне нашими силы нанесен удар по вражеским позициям на острове Змеиный. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного “комплекса “Стрела-10”, потери рашистов уточняются. Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону сокращения», – сказано в сообщении.
Пока что не известно, сбили ли ВСУ еще один корабль флота оккупантов.
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