Чтобы украинцы лишились поставок, оккупанты цинично блокируют и наши порты.

Оккупанты, обстреливая наши земли, пытаются остановить украинский экспорт. Об этом рассказал в эфире канала "Рада" советник главы МВД Вадим Денисенко.

В эфире телеканала «Рада» советник предположил, что, в связи наращиванием обстрелов железнодорожной инфраструктуры Украины, стратегия врага состоит в том, чтобы остановить движение товаров.

Он рассказал, сначала оккупанты стреляли по нефтебазам, собираясь разрушить поставки топлива. Однако горючее в Украине быстро рассредоточили и защитили свои запасы.

«В планах россиян остановить движение товаров в Украине. Они считают, что это позволит остановить движение товаров в обоих направлениях. Как с центра к востоку, куда идут продукты и все, что нужно армии, так и с востока на запад», — рассказал он.

Чтобы украинцы лишились поставок, оккупанты цинично блокируют и наши порты, поэтому теперь все проходит через западную границу. Поэтому оккупанты начали также стрелять по железной дороге, чтобы и здесь остановить экспорт.

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