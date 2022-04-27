Во время столкновений были взяты в плен трое военнослужащих россии.

Украинские защитники успешно ликвидировали еще один склад боеприпасов и многих врагов, в этот раз на Херсонщине. Об этом рассказал начальник военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул в Telegram.

Сообщается, что в районе Великой Александровки Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага – это более 70 человек. Также оккупанты несут потери и в других местах.

Во время столкновений были взяты в плен трое военнослужащих россии, которые рассказали много важной информации.

«В одном из боестолкновений взято в плен трое военнослужащих РФ, которые оказались очень внимательными и очень разговорчивыми. Мы имеем дополнительную информацию по противнику» - сообщает Вилкул.

Также по его словам, ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе стабильная и находится под контролем ВСУ и военной администрации.

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