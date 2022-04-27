Были отработаны пути побега в Крым на случай «провала».

СБУ обезвредила вражескую агентуру, которая собирала разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокацию самолетов ВСУ. Об этом информирует Служба безопасности на своей странице в Фейсбуке.

Уже известно, что среди задержанных: председатель территориального общества и «расконсервированные» агенты, у которых были отработаны пути побега в Крым на случай «провала».

В Житомирской области был разоблачен преступник, собиравший информацию об украинских боевых самолетах и ​​инфраструктуре воздушных сил. Данный он передавал оккупантам.

В Днепропетровской области задержан вражеский агент, которому ФСБ поручила присоединиться к рядам терробороны Днепра. Там он должен был собирать информацию прямо с передовой.

Еще одного агента спецслужб России задержали в Кривом Роге. Враг «активировал» его в начале полномасштабного вторжения в Украину.

В Николаевской области: разоблачен председатель одной из объединенных территориальных общин, передавший оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района.

В Черниговской области: сотрудники СБУ задержали местного жителя, добровольно ушедшего на сотрудничество с агрессором. В Хмельницком задержана местная жительница, которую завербовали спецслужбы рф.

В Черкасской области: СБУ установила местонахождение и задержала грузовик с военными комплектующими, которые транспортировали в Россию.

Напомним, в Минобороны Турции предположили, что встреча Зеленского и Путина может состояться уже в ближайшие дни.

Также Politeka.net писала, что певец Филипп Крикоров якобы помогает украинским военным.

Кроме того Politeka.net сообщала, что враг готовится к наступлению в сторону Запорожья.