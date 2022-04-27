СБУ обезвредила вражескую агентуру, которая собирала разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокацию самолетов ВСУ. Об этом информирует Служба безопасности на своей странице в Фейсбуке.
Уже известно, что среди задержанных: председатель территориального общества и «расконсервированные» агенты, у которых были отработаны пути побега в Крым на случай «провала».
В Житомирской области был разоблачен преступник, собиравший информацию об украинских боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил. Данный он передавал оккупантам.
В Днепропетровской области задержан вражеский агент, которому ФСБ поручила присоединиться к рядам терробороны Днепра. Там он должен был собирать информацию прямо с передовой.
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Еще одного агента спецслужб России задержали в Кривом Роге. Враг «активировал» его в начале полномасштабного вторжения в Украину.
В Николаевской области: разоблачен председатель одной из объединенных территориальных общин, передавший оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района.
В Черниговской области: сотрудники СБУ задержали местного жителя, добровольно ушедшего на сотрудничество с агрессором. В Хмельницком задержана местная жительница, которую завербовали спецслужбы рф.
В Черкасской области: СБУ установила местонахождение и задержала грузовик с военными комплектующими, которые транспортировали в Россию.
Напомним, в Минобороны Турции предположили, что встреча Зеленского и Путина может состояться уже в ближайшие дни.
Также Politeka.net писала, что певец Филипп Крикоров якобы помогает украинским военным.
Кроме того Politeka.net сообщала, что враг готовится к наступлению в сторону Запорожья.