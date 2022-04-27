Как пишет Politeka.net, украинцы уже 63-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. С самого начала войны оккупанты начали заниматься мародерством, воруя у украинцев технику, деньги, драгоценности и даже авто. Не брезгуют даже будками и нижним бельем, фото с которыми облетели весь интернет. А сегодня, 27 апреля, СБУ перехватила разговор, из которого стало ясно, что орки не стесняются воровать у своих.
"Мародерство российских захватчиков вышло на новый уровень
Поскольку украинские защитники не дают им продвинуться в новые населенные пункты, они решили воровать сами у себя! Воруют собственную боевую технику, а также оружие и боеприпасы у своих убитых и раненых.
Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ", - отмечено в публикации.
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