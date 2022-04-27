Кроме вооружения Австралия отправит в Украину также гуманитарку и уголь.

Украина уверенно переходит на НАТОвский калибр. Об этом заявили премьер-министр Скотт Моррисон и министр обороны Австралии Питер Даттон, цитирует Australian Associated Press.

"В связи с тем, что россия усиливает наступление на Донбассе, Австралия предоставит Украине больше тяжелой артиллерии и боеприпасов. В Киев отправят шесть гаубиц М777 калибра 155 миллиметров и боеприпасы на общую сумму 26,7 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что австралийские власти отправят Киеву гуманитарную помощь на сумму 65 миллионов долларов, а кроме того – более 70 тысяч тонн энергетического угля.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт разрешила оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann продавать Киеву зенитные самоходные установки Gepard. Об этом она заявила на конференции по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн. Ламбрехт объявила о передаче зенитных САУ и обучении украинских солдат на территории Германии. Таким образом, группа Krauss-Maffei Wegmann получает зеленый свет на продажу Gepard из бывших запасов Бундесвера.

Напомним, Там может быть и путин: президента Украины Зеленского пригласили на саммит G20.

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