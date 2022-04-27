Украинцы, чье жилье разрушили российские захватчики в ходе полномасштабного вторжения, смогут выбрать место, где получить новый дом. Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Разрушенные частные жилые дома, садовые и дачные дома будут отстраиваться государством на земельном участке, где они размещались. Что касается квартир – на том же участке, где стоял многоквартирный дом, может быть построен аналогичный. Он также может быть возведен в том же квартале или микрорайоне. Но мы специально не ограничиваем привязку к месту жительства, потому люди смогут сами выбрать населенный пункт, где хотят жить", – заявила Шуляк.

Елена Шуляк

Новый населенный пункт, который выберут украинцы, должен соответствовать населенному пункту, где жили до войны по определенным характеристикам, например, по количеству населения. По ее словам, стоимость квадратных метров в больших и небольших городах отличается.

"Если же человек из меньшего города захочет жить, например, в Киеве – мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Однако у нас есть вера, что люди будут в основном возвращаться в свои дома", – добавила Шуляк.

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Законопроект о возмещении разрушенного и поврежденного жилья предусматривает компенсацию за разрушенные частные дома, квартиры. Также компенсацию можно будет получить за недостроенные объекты при условии, что были возведены опорные и внешние ограждающие конструкции.

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