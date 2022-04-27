Украинцы, чье жилье разрушили российские захватчики в ходе полномасштабного вторжения, смогут выбрать место, где получить новый дом. Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Разрушенные частные жилые дома, садовые и дачные дома будут отстраиваться государством на земельном участке, где они размещались. Что касается квартир – на том же участке, где стоял многоквартирный дом, может быть построен аналогичный. Он также может быть возведен в том же квартале или микрорайоне. Но мы специально не ограничиваем привязку к месту жительства, потому люди смогут сами выбрать населенный пункт, где хотят жить", – заявила Шуляк.

Новый населенный пункт, который выберут украинцы, должен соответствовать населенному пункту, где жили до войны по определенным характеристикам, например, по количеству населения. По ее словам, стоимость квадратных метров в больших и небольших городах отличается.

"Если же человек из меньшего города захочет жить, например, в Киеве – мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Однако у нас есть вера, что люди будут в основном возвращаться в свои дома", – добавила Шуляк.

Законопроект о возмещении разрушенного и поврежденного жилья предусматривает компенсацию за разрушенные частные дома, квартиры. Также компенсацию можно будет получить за недостроенные объекты при условии, что были возведены опорные и внешние ограждающие конструкции.

Напомним, Братчук сообщил о судьбе моста у Затоки после очередного удара: "Враг пытается...".

Как сообщала Politeka, 100 тысяч в месяц: в ВСУ рассказали, кто из защитников получит деньги.

Также Politeka писала, что Там может быть и путин: президента Украины Зеленского пригласили на саммит G20.