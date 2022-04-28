Известный украинский певец Александр Пономарев рассказал о своей беде и обратился к соотечественникам за помощью.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram Пономарев сообщил об исчезновении друга.

«Пропал мой Друг - Халаим Сергей Григорьевич, 1961 года рождения! 5 дней нет связи! Ехал Мерседесом 221, ВН 7474 ЭО, 2007 года выпуска! Последний раз телефон был на связи 24 апреля в Измаильском районе, Одесской области!», - сообщил Пономарев, попросив о помощи в поискке и распространении информации.

В свою очередь подписчики Пономарева пообещали молиться за друга певца и вісказали надежду, что с ним все в порядке и он обязательно выйдет на связь.

«Александр, он найдется», «Господи, помоги!», «Будем молиться за его здоровье!!! Все в Божьих руках!!! Мира всем!!!», - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что ударом по мосту через Днестровский лиман в Затоке россия пыталась отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в непризнанном Приднестровье.

«Враг продолжает попытки разорвать логистическую связь между районами региона и нанести удар по эндустриальной сфере страны. Российская армия несет огромные потери на всех направлениях», - заявил Марченко, заверив, что всё что получат оккупанты, это место на дне возле крейсера «Москва».

Напомним, ранее сообщалось, что Олю Полякову вдали от Украины настигли неприятности.

Также Politeka.net писала, что родители известной украинской певицы оказались под оккупацией.

Кроме того Politeka.net сообщала, что друг DZIDZIO получил тяжелое ранение.