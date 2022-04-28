Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил в интервью Politeka Online, комментируя критику в свой адрес после прогнозов, что военные действия могут продолжаться вплоть до Нового года.

Впрочем, говорит Арестович, есть позитивный сценарий

«Они (россияне – ред.) сейчас получат по балде зоне ООС, потом на юге у нас, потом сделают какую-нибудь глупость со вторжением в Молдавию или попыткой вторжения, где они закончатся гораздо быстрее», - предрек Арестович.

техника рф, танк, бой, война

Переломный момент на передовой произойдет в мае-июне, когда украинские войска получат западное оружие в «товарном количестве". В малом, по словам Арестовича, оно уже присутствует на фронте, но для решающего преимущество его надо еще больше.

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«И российское военно-политическое руководство оценит перспективу и скажет: «Ой, мы не хотим военного разгрома. Давайте мириться» и пойдет на какие-нибудь переговоры. Если они будут зайчиками и свалят от сюда полностью, глядишь, и договоримся», - предположил советник главы ОП.

переговоры между Украиной и РФ

Напомним, россия согнала в Черное море десятки своих кораблей, в британской разведке предупредили об опасности.

Также Politeka.net писала, что оккупанты перебросили на Харьковщину дополнительніе силі и технику.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Арестович назвал главное условие, при котором Украине прийдется "взять" Приднестровье.