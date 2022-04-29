В начале войны было предположение, что может возникнуть раскол русских элит, сейчас ситуация несколько неоднозначная. В интервью
«Я за то, чтобы называть вещи своими именами и не обманывать себя в первую очередь. Не вижу никакого мятежа или оснований для этого. Если это произойдет (дай Бог, чтобы я ошибся), вероятнее всего, приближенный к Путину круг, который ежедневно сокращается — это члены Совета национальной безопасности Российской Федерации — будут стоять с ним до самого конца» - рассуждает Цимбалюк.
Он добавил, что такая ситуация возможна из-за того, что эти люди уже являются военными преступниками: «И повесят их всех вместе, кроме [председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ] Валентины Ивановны Матвиенко, потому что она известна как Валя Стакан». Она из Шепетовки и ситуацию с ней можно решить немного иным образом.
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Известно, наиболее перспективное и лучшее вооружение Украине поставляет США. Об этом заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде в эфире НВ.
По его словам, Штаты в последние 5 лет работали на концепции бесконтактных войн, создания войск нового типа. И сейчас Америка представляет ВСУ некоторые компоненты этой системы.
Напомним, в британской разведке сообщили о неудачах авиации рф и успехах ВСУ.
Как сообщала Politeka, оккупанты захватили новые территории на Харьковщине.
Также Politeka писала, где сейчас идут бои и какие еще территории попали под оккупацию.